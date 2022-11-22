العالم اليوم - تغلب على الإصابة.. كيف صنع صالح الشهري التاريخ في المونديال؟

انتم الان تتابعون خبر تغلب على الإصابة.. كيف صنع صالح الشهري التاريخ في المونديال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - سجل صالح الشهري الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك الأرجنتين بالمباراة التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة من مونديال قطر.

صالح الشهري كاد أن يغيب عن المونديال بعد إصابته في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، إبريل الماضي، في مواجهة الهلال والشارقة، ليخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لقطع في وتر القدم.

وخضع الشهري لفترة علاج طويلة ليتعافى بعد 140 يوما، ويعود للمشاركة مع نهاية شهر أغسطس، قبل شهرين ونصف من انطلاق المونديال، ليبدأ في المشاركة تدريجيا في المباريات، ليستعيد مكانته في تشكيلة منتخب السعودية.

وانضم الشهري في التجمع الأخير للمنتخب للمرة الأولى منذ مارس الماضي، ليشارك في وديتي هندوراس، وكرواتيا، قبل المشاركة أساسيا أمام الأرجنتين وإحراز الهدف الأول التاريخي في شباك الأرجنتين.

صالح الشهري أيضا لعب في صفوف بيرامار البرتغالي في أبريل 2012، ليكون أحد السعوديين القلائل الذين لعبوا في الدوريات الأوروبية.