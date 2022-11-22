هاريس تدعو للدفاع عن حرية الملاحة فى بحر الصين الجنوبى

ولم تذكر هاريس الصين بالاسم ولكنها كانت تشير بوضوح إلى بكين عندما شددت على دعم أمريكا لحليف المعاهدة الفلبين فى مواجهة ما وصفته بـ" الترهيب والإكراه فى بحر الصين الجنوبى"، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".
وجاءت تصريحات هاريس على متن سفينة حرس سواحل فلبينية رست فى بويرتو برنسيسا فى مقاطعة بالاوان الغربية الواقعة على حافة المياه المتنازع عليها. وكانت الزيارة الرمزية للغاية المحطة الأخيرة فى زيارة استمرت يومين بدأت فى العاصمة مانيلا أمس الإثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس جونيور.
وأشارت هاريس إلى المخاطر التى تواجهها الولايات المتحدة والمجتمع الدولى فى المنطقة، لا سيما فى بحر الصين الجنوبى المزدحم، داعية إلى بذل جهود واسعة النطاق للنضال من أجل التجارة دون عوائق وحرية الملاحة فى المياه المتنازع عليها.
وقالت هاريس: "يجب أن ندافع عن مبادئ مثل احترام السيادة وسلامة الأراضي، والتجارة المشروعة غير المقيدة، والحل السلمى للنزاعات".
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