عاجل- «غازبروم» تعلن خفض إمدادات الغاز لـ مولدوفا

جدة - نرمين السيد - وكانت حدة التوتر بين شركة "غازبروم" الروسية ودولة مولدوفا، الواقعة شرق أوروبا بين أوكرانيا ورومانيا، قد تصاعدت خلال الفترة الماضية، بعدما عجزت الأخيرة عن الوفاء بالتزامات السداد مقابل واردات الغاز.
وأشارت شركة "غازبروم" إلى أن مولدوفا انتهكت شروط العقد مرارًا، خصوصا فيما يتعلق باستحقاق مدفوعات الغاز فى عام 2022، وتواصلت مع الشركة عدة مرات لتخفيف الالتزامات التعاقدية بخصوص حجم الواردات.
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