ألمانيا تعزى إندونسيا فى ضحايا الزلزال

جدة - نرمين السيد - أرسل المستشار الألمانى أولاف شولتس، برقية عزاء لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، فى ضحايا الزلزال الذى ضرب جزيرة جاوه أمس، وأسفر عن مصرع وإصابة المئات فضلا عن نزوح أكثر من 13000 آخرين.





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