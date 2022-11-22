منظمة التعاون: بريطانيا تواجه أسوأ انكماش اقتصادى العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وخفضت المنظمة - فى تقرير جديد لها، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - بشكل حاد توقعاتها للاقتصاد البريطانى، وتوقعت أن ينكمش بنسبة 0.4% فى عام 2023، وينمو بنسبة 0.2% فقط فى عام 2024.

وقالت المنظمة "إن هذا التضخم المؤلم من المتوقع أن يبلغ ذروته فى نهاية هذا العام حول مستواه الحالى البالغ 11.1%، وأن يظل أعلى من 9 % فى أوائل عام 2023 قبل أن يتباطأ إلى 4.5 % بحلول نهاية 2023، و2.7 % فى عام 2024".

وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة من 3% حاليا إلى 4.5% بحلول أبريل 2023، بينما سترتفع البطالة من 3.6 % إلى 5% بحلول نهاية عام 2024.

ومن بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من المتوقع أن تنضم ألمانيا فقط إلى المملكة المتحدة فيما يتعلق بحدوث انكماش فى الدخل القومى العام المقبل، مع انخفاض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.3%.

وعلى النقيض من ذلك، ستتمتع الولايات المتحدة بتوسع اقتصادى بنسبة 0.5% مع توقعات بارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.6% فى فرنسا، و1% فى كندا، و1.8% فى اليابان.

ونوهت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأن معظم العالم سيتفادى الركود الاقتصادى الذى يتوقع بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية أن يمتد حتى عام 2024 فى المملكة المتحدة.