العالم اليوم - التضخم في المغرب يتباطأ إلى 8.1 بالمئة خلال أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر التضخم في المغرب يتباطأ إلى 8.1 بالمئة خلال أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:20 مساءً - تباطأ معدل التضخم في المغرب خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 8.1 بالمئة، بعد أن وصل إلى 8.3 بالمئة في سبتمبر عند أعلى مستوى له منذ عام 1995.

وقالت مندوبية التخطيط المغربية، الثلاثاء، إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.8 بالمئة في أكتوبر فيما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 4.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر على أساس شهري بنسبة 0.6 بالمئة.

ورفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى اثنين بالمئة في سبتمبر، مشيرا إلى ضرورة ضمان استقرار الأسعار.

وفي سبتمبر، توقع البنك المركزي المغربي تضخما عند 6.3 بالمئة خلال 2022 و2.4 بالمئة في 2023 مقابل 1.4 بالمئة في 2021.

وفي مشروع الموازنة الجديدة، تتوقع الحكومة أن ينخفض التضخم إلى 2 بالمئة في العام المقبل 2023.