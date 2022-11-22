العالم اليوم - السعودية تحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين في مباراة ملحمية

انتم الان تتابعون خبر السعودية تحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين في مباراة ملحمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:20 مساءً - حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيا بعدما تخطي نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادم.

ورغم تقدم المنتخب الأرجنتيني في الشوط الأول، وإلغاء 3 أهداف للتانغو بداعي التسلل، إلا أن صالح الشهري نجح في إدارك التعادل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني بطريقة رائعة في شباك مارتينيز حارس الأرجنتين.

ويعد ذلك الفوز هو الفوز الافتتاحي الأول للسعودية في ظهورها السادس في المونديال، حيث لم يسبق للأخضر الفوز في أول مباراة لها.

كما نجحت السعودية في أن تكون أول منتخب آسيوي يهز شباك الأرجنتين بأكثر من هدف في تاريخ كأس العالم، فلم يسبق لمنتخب ميسي ومارادونا وباتيستوتا أن تلقى هدفين في تاريخه أمام منتخب من القارة الصفراء.

ورسخت السعودية عقدة ميسي، حيث تعد تلك المرة الثانية التي يواجه فيها البرغوث المنتخب السعودي، تعادل في الأولى عام 2012 سلبيا، قبل أن يخسر.

خاض النجم الأرجنتين ليونيل ميسي الذي يعول عليه الكثير في مونديال كأس العالم 2022، مباراة واحدة فقط أمام منتخب السعودية، وكانت ودية في عام 2012، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل الخسارة في مواجهة اليوم.

ويلتقي المنتخبان المكسيكي والبولندي في إطار المجموعة ذاتها مساء اليوم.

ونجح المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات مرة واحدة في تاريخه عام 1994، حيث يسعى الأخضر لتكرار الإنجاز ذاته.- محاولات أرجنتينية متواصلة والعويس في المكان المناسب.