سفارة موسكو بواشنطن: أمريكا أصبحت طرفا فى الصراع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الروسية فى واشنطن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت طرفًا فى الصراع، محذرة من أن العلاقات الروسية الأمريكية تسير فى طريق مسدود، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





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