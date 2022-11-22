روسيا: كييف تخلق تهديدا نوويا.. ولا تقدم فى إنشاء منطقة أمنية حول زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات الروسية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية، بأن أوكرانيا تقصف زابوريجيا وتخلق تهديدا نوويا، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع وكالة الطاقة الذرية بشأن المحطة النووية.

وكان الكرملين، قد أعلن فى وقت سابق، إنه يشعر بالقلق من تجدد القصف على محطة زابوريجيا النووية مطلع الأسبوع، داعيًا الدول الأخرى لاستخدام نفوذها للمساعدة فى إنهاء الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الأحد الماضى، أن قذائف أوكرانية استهدفت خطوط الطاقة فى محطة زابوريجيا النووية، الواقعة جنوب أوكرانيا.

ومن جانبها، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باستهداف محطة زابوريجيا، إذ قال مدير عام الوكالة الدولية، رافاييل جروسى، إن وقوع انفجارات قرب موقع محطة زابوريجيا المترامية الأطراف "أمر غير مقبول على الإطلاق ومزعج للغاية".