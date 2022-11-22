الولايات المتحدة تحث كوسوفو وصربيا على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات

جدة - نرمين السيد - وحثت الخارجية الأمريكية- حسب ما نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء- رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتى على العمل مع بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى للحوار بين بلجراد وبريشتينا ميروسلاف لاجاك، للتوصل إلى حل وسط عادل.

وأفادت بأن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتى والرئيس الصربى ألكسندر فوسيتش بحاجة إلى تقديم تنازلات؛ لضمان ألا نعرض للخطر عقودًا من السلام الذى تحقق بشق الأنفس.

وأعلنت الولايات المتحدة، بحسب البيان، انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى فى دعوة كوسوفو إلى التعليق الفورى لأى إجراءات من شأنها تصعيد التوترات، بما فى ذلك فرض غرامات على لوحات السيارات الصربية.

وشددت الخارجية الأمريكية على ضرورة امتناع الطرفين عن اتخاذ خطوات استفزازية، والوفاء بالتزاماتهما بموجب الحوار الميسر من الاتحاد الأوروبى، والانخراط بشكل بناء للتوصل إلى حل مستدام.

جدير بالذكر أن فوتشيتش أعلن، أمس، أن المحادثات بين بلجراد وبريشتينا الهادفة إلى إيجاد حل بشأن مسألة لوحات تسجيل السيارات فى شمال كوسوفو وميتوهيا، لم تسفر عن أى نتائج.

ويثير الخلاف بشأن لوحات السيارات توترات منذ ما يقرب من عامين بين صربيا وإقليمها السابق، الذى انفصل وأعلن الاستقلال عام 2008 وتعيش فيه أقلية صربية فى الشمال تدعمها بلجراد، ومع ذلك قابل الصرب الذين يعيشون فى الجزء الشمالى من البلاد، هذه الخطوة بمقاومة شديدة وأحيانا عنيفة.