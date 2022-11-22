العراق واليونسكو يبحثان وقف التجاوزات على المواقع الأثرية فى سامراء

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس هيئة الآثار والتراث العراقى ليث مجيد حسين، مع وفد منظمة اليونسكو فى العراق، اليوم الثلاثاء، آليات الحد من التجاوزات على المواقع الأثرية والتراثية فى مدينة سامراء.





وأكد رئيس هيئة الآثار العراقى- وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن لقاءه مع وفد اليونسكو تناول عددا من المواضيع المهمة والمتعلقة بمدينة سامراء الأثرية والتجاوزات بها وتحديد المدينة الأثرية ضمن لائحة التراث العالمى، إلى جانب بحث آليات إيقاف التجاوزات ورفعها عن المدينة بالطرق القانونية ووفقا لقانوانين الآثار وتقييمها بالتنسيق مع الحكومة المحلية. وأوضح أن وفد المنظمة تابع الموقف على أرض الواقع بالمدينة بعد أن استمع إلى شرح مفصل عن الظروف التى مرت بها خلال احتلال تنظيم داعش الإرهابى والعمليات العسكرية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة وحل المشاكل والمعوقات التى حدثت بها، إضافة إلى استكمال الإجراءات التى تتعلق بتأهيل عدد من المواقع الثقافية والتاريخية بما ينعكس إيجابيا على السياحة التاريخية والتراثية للمدينة.

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