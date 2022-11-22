رقم صادم.. ارتفاع جديد فى حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن عمال الإنقاذ يبذلون قصارى جهودهم من أجل الوصول إلى الأشخاص الذين لازالوا محاصرين تحت أنقاض المبانى المنهارة جراء الزلزال، حيث حذر حاكم المحافظة من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين، وأضاف أن معظم الضحايا من الأطفال حيث إنهم كانوا فى مدارسهم وقت وقوع الزلزال.

من جهته، قال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية دويكوريتا كرناواتى - فى بيان - إن العديد من قتلى الزلزال لقوا حتفهم جراء انهيار المبانى.