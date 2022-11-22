أمريكا والفلبين تؤكدان أهمية تحالفهما الثنائى وتعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى مع نظيرتها الفلبينية سارة دوتيرتى فى العاصمة الفلبينية، مانيلا.

وناقش الجانبان- بحسب البيان- سياسة التعليم والدعم الأمريكى لضمان حصول جميع الأطفال فى الفلبين على تعليم جيد، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير التدريب على المهارات والاتصال بالإنترنت.

ومن جانبها، أكدت نائبة الرئيس الأمريكى التزام الولايات المتحدة بالعمل عن كثب مع الفلبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية وعلاقات الاستثمار بين البلدين، موضحة أنهما ناقشا القيم الديمقراطية المشتركة وأهمية احترام حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن هاريس أرفع مسؤولة أمريكية تزور مانيلا منذ انتخاب ماركوس فى يونيو، وتأتى الزيارة فى إطار جهود واشنطن لإظهار التزامها فى منطقة آسيا والمحيط الهادى.