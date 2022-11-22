أسوشيتيد برس: إضراب السكك الحديدية سيترك تأثيرا سلبيا على اقتصاد أمريكا

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الإضراب المزمع لنقابات العاملين فى السكك الحديدية داخل الولايات المتحدة الشهر المقبل من شأنه أن يترك تأثيرات وخيمة على الاقتصاد الوطنى وجميع المستهلكين الأمريكيين وقطاع الأعمال.





وذكرت الوكالة -فى تقرير- أن واحدة من أكبر نقابات السكك الحديدية فى البلاد انضمت يوم أمس إلى ثلاثة أخريات أخفقت فى الموافقة على حل وسط بسبب مخاوف تتعلق بطلب جداول زمنية خاصة بالمرتبات وعدم وجود أوقات مرضية مدفوعة الأجر، الأمر الذى زاد من مخاطر تداعيات الإضراب الذى يمكن أن يحدث صباح الخامس من ديسمبر المقبل بالتزامن مع فترة الأعياد الوطنية.

وأضافت الوكالة أن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً حتى تتسرب تأثيرات إضراب السكك الحديدية فى الاقتصاد؛ حيث تمتلك العديد من الأنشطة التجارية ما يكفى من المواد الخام لأيام قليلة ومساحة للسلع النهائية وسيشعر صانعو المواد الغذائية والوقود والسيارات والمواد الكيميائية بالضغط، وكذلك عملاؤهم. ناهيك عن الركاب الذين سيبقون عالقين خاصة وأن العديد من خطوط السكك الحديدية للركاب تستخدم مسارات مملوكة لسكك حديد الشحن.

وتابعت: أن المخاطر كبيرة على الاقتصاد الأمريكى لدرجة أنه من المتوقع أن يتدخل الكونجرس ويفرض شروط تعاقدية على عمال السكك الحديدية. وكانت آخر مرة أضربت فيها خطوط السكك الحديدية الأمريكية فى عام 1992 حتى تدخل الكونجرس لحسم الأمر.

ورصدت "أسوشيتيد برس" فى تقريرها بعض التأثيرات المتوقعة لإضراب السكك الحديدية، من بين ذلك، خسائر مادية قد تُقدر بنحو مليارى دولار فى اليوم مع الإشارة إلى حقيقة أن السكك الحديدية تسحب حوالى 40٪ من شحن البلاد كل عام. وفى هذا، توقع تقرير حديث آخر أعدته مجموعة تجارية للصناعات الكيماوية أنه إذا استمر الإضراب لمدة شهر، فمن المحتمل أن يفقد الاقتصاد الأمريكى حوالى 700 ألف وظيفة مع إغلاق الشركات المصنعة التى تعتمد على السكك الحديدية وارتفاع أسعار كل شيء تقريبًا بشكل أكبر بنحو قد يؤدى إلى موجة ركود جديدة فى الاقتصاد.

من جانبه، قال جيف سلون من المجموعة التجارية لمجلس الكيمياء الأمريكى: إن المصانع الكيماوية قد تكون على وشك الإغلاق بحلول الوقت الذى تبدأ فيه إضراب السكك الحديدية بالفعل بسبب ذلك. فيما حذرت خدمات السكك الحديدية الرئيسية فى ولايات شيكاغو ومينيابوليس وماريلاند وواشنطن جميعًا فى ذلك الوقت من تعليق بعض عملياتها فى حالة حدوث إضراب للسكك الحديدية.

وأضاف توم مادريكى، نائب رئيس سلسلة التوريد لجمعية العلامات التجارية الاستهلاكية (فى تصريح خاص لـ"أسوشيتيد برس") إن الأمر سيستغرق حوالى أسبوع حتى يلاحظ العملاء نقصًا فى مواد أساسية مثل الحبوب وزبدة الفول السودانى فى سلاسل البقالة، وأكد أن حوالى 30% من جميع المواد الغذائية المعبأة فى الولايات المتحدة يتم نقلها عن طريق السكك الحديدية وهذه النسبة أعلى بكثير للعناصر الثقيلة والأكثر كثافة مثل علب الحساء.