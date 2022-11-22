العالم اليوم - السعودية و الأرجنتين (مباشر) .. الأرجنتين (2 - 1)

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - تقام الآن المبارة التي تجمع المنتخبين السعودي والأرجنتيني، على ملعب لوسيل في الدوحة، في المباراة الافتتاحية للفريقين في مونديال قطر 2022.
هدف التعادل للسعودية
- صالح الشهري يضع هدف التعادل في الدقيقة 48.
-الدقيقة (46) محمد العويس يتصدى لإنفراد إرجنتيني.
الشوط الثاني
- الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.
- الدقيقة (44) هجمة سعودية خاطفة لسالم الدوسري، كان الدفاع الأرجنتيني حاضر بقوة.
- الدقيقة (41) ركنية لراقصي التانغو، ينتج عنها مخالفة على مشارف منطقة الجزاء السعودية، تقدم لها ميسي يتصدى لها الدفاع السعودي وتتحول إلى ضربة مرمى.
- الدقيقة (35) الحكم يلغى هدفا ثالثا للمنتخب الأرجنتيني بداعي التسلل.
- الدقيقة (29) حكم المباراة يلغي هدفا ثانيا للأرجنتين مارتينيز بداعي التسلل بعد الاستماع لحجرة الفار.
- الدقيقة (22) الحكم يلغى هدفا لميسي بداعي التسلل.
- مرور (20) دقيقة من عمر اللقاء، الأخضر السعودي يقدم أداءا قويا رغم التقدم الأرجتنيني المبكر، وينجح في دخول منطقة الجزاء أكثر من مرة.
الهدف الأول
- الدقيقة (10) الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني يحولها ميسي لهدف أول للتانغو.
- الدقيقة (02) ميسي يهدد المرمى السعودي مبكراً بتسديدة داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس محمد العويس.
تشكيلة السعودية:
حراسة المرمى: محمد العويس.
دفاع الأخضر السعودي: ياسر الشهراني، عبد الله مادو، سلطان الغانم، علي البليهي (سعود عبد الحميد)
خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري.
مركز الهجوم: سالم الدوسري، هيثم عسيري (فراس بريكان).
تشكيلة الأرجنتين:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي.
دفاع راقصو التانغو: ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي (نيكولاس تاليافيكو)
خط الوسط: أليخاندرو غوميز، لياندروباريديس، رودريغو دي بول (جايدو رودريغيز).
مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز (آنخل دي ماريا).
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