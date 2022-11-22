العالم اليوم - السعودية و الأرجنتين (مباشر) .. الأرجنتين (2 - 1)

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - تقام الآن المبارة التي تجمع المنتخبين السعودي والأرجنتيني، على ملعب لوسيل في الدوحة، في المباراة الافتتاحية للفريقين في مونديال قطر 2022.

هدف التعادل للسعودية - صالح الشهري يضع هدف التعادل في الدقيقة 48. -الدقيقة (46) محمد العويس يتصدى لإنفراد إرجنتيني. الشوط الثاني - الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع. - الدقيقة (44) هجمة سعودية خاطفة لسالم الدوسري، كان الدفاع الأرجنتيني حاضر بقوة. - الدقيقة (41) ركنية لراقصي التانغو، ينتج عنها مخالفة على مشارف منطقة الجزاء السعودية، تقدم لها ميسي يتصدى لها الدفاع السعودي وتتحول إلى ضربة مرمى. - الدقيقة (35) الحكم يلغى هدفا ثالثا للمنتخب الأرجنتيني بداعي التسلل. - الدقيقة (29) حكم المباراة يلغي هدفا ثانيا للأرجنتين مارتينيز بداعي التسلل بعد الاستماع لحجرة الفار. - الدقيقة (22) الحكم يلغى هدفا لميسي بداعي التسلل. - مرور (20) دقيقة من عمر اللقاء، الأخضر السعودي يقدم أداءا قويا رغم التقدم الأرجتنيني المبكر، وينجح في دخول منطقة الجزاء أكثر من مرة. الهدف الأول - الدقيقة (10) الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني يحولها ميسي لهدف أول للتانغو. - الدقيقة (02) ميسي يهدد المرمى السعودي مبكراً بتسديدة داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس محمد العويس. تشكيلة السعودية: حراسة المرمى: محمد العويس. دفاع الأخضر السعودي: ياسر الشهراني، عبد الله مادو، سلطان الغانم، علي البليهي (سعود عبد الحميد) خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري. مركز الهجوم: سالم الدوسري، هيثم عسيري (فراس بريكان). تشكيلة الأرجنتين: حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي. دفاع راقصو التانغو: ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي (نيكولاس تاليافيكو) خط الوسط: أليخاندرو غوميز، لياندروباريديس، رودريغو دي بول (جايدو رودريغيز). مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز (آنخل دي ماريا).

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