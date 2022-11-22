وزير النفط الكويتى ينفى اتجاه تحالف «أوبك +» لزيادة الإنتاج

جدة - نرمين السيد - نفى نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط الكويتى الدكتور بدر المال، اليوم الثلاثاء، ما تردد حول وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف "أوبك +" زيادة انتاج النفط فى اجتماعه القادم.





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