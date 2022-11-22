حاخام متطرف يقود اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية بالقدس، إن عشرات المُستوطنين الذين تقدّمهم جليك، نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية فى المنطقة الشرقية منه.
ويتعرض الأقصى المبارك لاقتحامات شبه يومية، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل، منذ المجزرة التى ارتكبها المتطرف باروخ جولدشتاين عام 1994.
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