البرلمان الأسترالى يقر اتفاقيات للتجارة الحرة مع الهند وبريطانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، أن هذه الصفقات ضرورية لأستراليا لتنويع صادراتها من السوق الصينية المضطربة إلى الهند، ولحاجة بريطانيا إلى إقامة علاقات تجارية ثنائية جديدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبى.

وتمت الموافقة على مشاريع القوانين بسهولة فى مجلس النواب الأسترالى الليلة الماضية، وأقرها مجلس الشيوخ اليوم، ويجب أن يتم التصديق على الصفقات من جانب البرلمان فى بريطانيا والهند قبل دخولها حيز التنفيذ.

وقال وزير التجارة الأسترالى دون فاريل، إن الهند أظهرت التزامها بالشراكة الاقتصادية الثنائية من خلال جودة الصفقة التى أبرمت، مشيرا إلى أن "توثيق العلاقات الاقتصادية مع الهند عنصر حاسم فى استراتيجية التنويع التجارى للحكومة".

وأضاف فاريل أن الصفقة البريطانية كانت "حاسمة لتعزيز نمونا"، وبموجب الاتفاق بين أستراليا وبريطانيا، ستكون أكثر من 99% من صادرات السلع الأسترالية معفاة من الرسوم الجمركية، بما فى ذلك لحوم الأغنام ولحم البقر ومنتجات الألبان والسكر.

كما ستُلغى الضرائب المفروضة على 90% من السلع الأسترالية المصدرة إلى الهند، بما فى ذلك اللحوم والصوف والقطن والمأكولات البحرية والمكسرات والأفوكادو.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسترالى أنطونى ألبانيز، ناقش الاتفاقيات مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، الأسبوع الماضى على هامش قمة مجموعة العشرين فى إندونيسيا.