الدفاع العراقية: إصابة 3 ضباط إثر سقوط طائرة بصلاح الدين شمالى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة عسكرية تابعة لقيادة طيران الجيش، فى سامراء بمحافظة صلاح الدين، شمالى البلاد؛ مشيرة إلى أن الحاث أسفر عن إصابة ثلاثة ضباط، وتم نقلهم إلى المستشفى.





وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "طائرة مسلحة تابعة لقيادة طيران الجيش سقطت بالقرب من محطة الجالسية فى سامراء، بسبب حدوث خلل فنى بمحرك الطائرة".

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