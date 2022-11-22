كوريا الجنوبية وغانا تبحثان تعزيز التعاون الثنائى فى مجال صناعة الأسلحة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال شين "إن زيارة نيتيول إلى سول تمثل تعزيزا للتعاون الدفاعى الثنائى، واقترحت مواصلة التعاون متبادل المنفعة بين الجانبين فى مختلف المجالات، بما فى ذلك أنشطة حفظ السلام". كما طلب شين دعم غانا لملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمى 2030 فى مدينة بوسان الجنوبية.

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