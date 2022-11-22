تايوان: دعم الكونجرس الأمريكى لن يتغير بعد الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وقال جيسون ما، نائب المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية - "إنه على الرغم من استمرار عد الأصوات فى بعض المناطق، فمن الواضح أن الجمهوريين سيحصلون على أغلبية فى مجلس النواب بينما سيسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ من خلال التصويت الفاصل لنائبة الرئيس كامالا هاريس".

وأضاف: "نحن واثقون من أن المشاعر العامة المؤيدة لتايوان التى يتشاركها أعضاء الكونجرس الأمريكى ستستمر بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفى".

واستطرد "من المحزن أن يغادر بعض أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لتايوان الكونجرس العام المقبل، بمن فيهم عضو الكونجرس الجمهورى ستيف شابوت، الرئيس المشارك لتجمع تايوان بالكونجرس، الذى فشل فى الفوز بإعادة انتخابه فى أوهايو".

ولفت إلى أن دعم الكونجرس الأمريكى لتايوان كان طويل الأمد ومن الحزبين، مشددا على أن وزارة الخارجية التايوانية ستواصل محاولة تطوير العلاقات الودية مع المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين للدفع المشترك من أجل تمرير مشاريع قوانين وقرارات التى يمكن أن تعزز علاقتنا مع تايوان.