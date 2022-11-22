الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ستة شبان من بلدة سلوان الواقعة إلى جنوب المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، فيما تم اعتقال من 5 مواطنين من قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة مشيرة إلى أن أحد هؤلاء المعتقلين أسير محرر.
وأضافت المصادر أنه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية. وفى بيت لحم، إلى الجنوب من القدس، تم اعتقال شابين من مخيم الدهيشة.
وفى منطقة شمال الضفة، تم اعتقال أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أسرى مُحررون من محافظة "جنين" وشابين من مُحافظة "طولكرم".
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