الصين تطور شراعا كبيرا لإنزال المركبات الفضائية فى نهاية عمرها الافتراضى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، أفادت الأكاديمية - فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه نظرًا لأن مئات الملايين من مواد الحطام المدارى، التى خلفها الإنسان فى الفضاء، تدور باستمرار حول الأرض، بما فى ذلك أجسام الصواريخ المحطمة، والسواتل البائدة، والشظايا الناتجة عن الاصطدامات المدارية، يحرص علماء الفضاء الصينيون على معالجة مشكلة النفايات الفضائية، فتمكنوا من اكتشاف هذا الجهاز.

وأضافت أن الجهاز المذكور للإنزال من المدار يشبه الشراع المصنوع من غشاء رقيق سمكه أقل من عشر قطر الشعرة، وعندما يكون مطويا، يكون هذا الجهاز فى حجم راحة يد الشخص البالغ تقريبا، ولكنه يمكن أن يغطى مساحة 25 مترا مربعا عندما يفتح بالكامل، ويمكن أن يفتح الشراع على متن المركبة الفضائية تلقائيا حينما يتم إيقاف تشغيلها، إذ بمجرد فتحه، يزيد من آثار احتكاك الهواء، مما يؤدى إلى إبطاء حركة المركبة الفضائية فى المدار وتسريع هبوطها إلى الغلاف الجوى للأرض لتحترق فى النهاية.

وقد اختبر العلماء الصينيون بالفعل هذه التكنولوجيا الجديدة فى بعض البعثات الفضائية الصينية، ولعل أحدث مثال على ذلك هو إطلاق صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش - 2 دى" من جنوب غربى الصين فى 23 يونيو الماضى، حيث كان على متنه هذا الجهاز "الشراع" إلى جانب ثلاثة أقمار صناعية، وبعدما تم إرسال الأقمار إلى المدار، انفتح "شراع" الإنزال من المدار الملحق بالصاروخ بعد ثلاثة أيام.

من جانبه، قال لى يى ده، رئيس أكاديمية شانغهاى لتكنولوجيا الرحلات الفضائية إنها المرة الأولى التى يستخدم فيها جهاز إخراج من المدار بهذا الحجم الكبير.. مشيرا إلى أن "الشراع" لا يتطلب سوى كمية صغيرة من الكهرباء ليعمل، ويمكن أن يقلل هذا الجهاز للإنزال من المدار، حجم النفايات الفضائية دون استهلاك إضافى للوقود تقريبا، وذلك على عكس الطرق التقليدية لإزالة النفايات الفضائية، مثل الأذرع الروبوتية والحبال والشباك.

يشار إلى أن أكاديمية شانغهاى بذلت جهودا على مدار أكثر من 10 سنوات لتطوير تكنولوجيا الشراع، ويمكن لمنتجاتها الآن تلبية متطلبات الإنزال من المدار لمختلف المركبات الفضائية، التى تتدرج من الأقمار الصناعية النانوية الصغيرة إلى مركبات الإطلاق الضخمة التى تزن عدة أطنان.