الوكالة الذرية: لم نسجل أى تهديد للسلامة النووية فى محطة زابوريجيا

وأضاف جروسى- أنه "على الرغم من شدة القصف، بقيت المعدات الرئيسية سليمة، ولم تكن هناك مخاوف أمنية أو نووية فورية، أن القصف الذى وقع يومى السبت والأحد كان من أخطر الحوادث من نوعها على المنشأة فى الأشهر الأخيرة".
ووفقا لفريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن حالة وحدات المفاعلات الست مستقرة وتم تأكيد سلامة الوقود والنفايات المشعة فى مرافق التخزين الخاصة بكل منها.
وفى الوقت نفسه، سجل الخبراء أضرارا واسعة النطاق فى موقع محطة الطاقة النووية بما فى ذلك الأضرار التى لحقت بصهاريج تخزين المكثفات التى تسببت فى تسرب غير إشعاعى.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن موظفى محطة الطاقة بدأوا بالفعل فى إصلاح بعض الأضرار.
وأفاد فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه لم تكن هناك هجمات أخرى على المحطة خلال الليل حتى يوم الإثنين أو بعد ذلك، على الرغم من وقوع قصف فى منطقة مدينة إنرجودار.
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