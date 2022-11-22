العالم اليوم - السعودية و الأرجنتين.. الهدف الأول لميسي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - تقام الآن المبارة التي تجمع المنتخبين السعودي والأرجنتيني، على ملعب لوسيل في الدوحة، في المباراة الافتتاحية للفريقين في مونديال قطر 2022.

الهدف الأول للأرجنتين - الدقيقة (10) الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني يحولها ميسي لهدف أول للتانغو. - الدقيقة (02) ميسي يهدد المرمى السعودي مبكراً بتسديدة داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس محمد العويس. وقد تدفقت الجماهير السعودية نحو استاد لوسيل بالدوحة، لمؤازرة "الأخضر"، في اختباره الصعب أمام ميسي وزملاءه بمنتخب الأرجنتيني الذي يعد أحد المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال.

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