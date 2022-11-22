نائبة الرئيس الأمريكى: سندعم البحرية الفلبينية للتصدى للصيد غير المشروع

جدة - نرمين السيد - أعلنت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقدم تمويلا جديدا للقوات البحرية الفلبينية؛ لتعزيز نظم الرقابة والرصد؛ من أجل التصدى للصيد غير المشروع.





وأكدت هاريس - فى كلمة خلال زيارتها لجزيرة "بالاوان" فى الفلبين، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - التزام الولايات المتحدة بأمن الفلبين، مشددة على ضرورة إقامة شراكة اقتصادية بين واشنطن ومانيلا. وقالت إن الولايات المتحدة تحرص على إقامة فرص اقتصادية وحماية النظم الأيكولوجية وحفظ السلام والاستقرار والاحتفاظ بسيادة القانون فى بحر الصين الجنوبى وحول العالم. وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم السبل الحياتية والشعوب فى المنطقة، مؤكدة ضرورة حماية من يعمل فى الصيد فى البحر لأن قطاع الصيد يؤمن الغذاء ويعمل على دعم الاقتصاد. ووصلت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس - أمس - إلى مطار "نينوى أكينو" الدولى فى مانيلا، وذلك فى مستهل زيارة رسمية إلى الفلبين من المقرر أن تستغرق 3 أيام.

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