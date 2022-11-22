اليونان تعلن إطلاق عملية لإنقاذ مركب يقل 500 مهاجر

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات خفر السواحل فى اليونان، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية لإنقاذ مركب صيد يقل مئات المهاجرين جنوب غرب كريت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".





وبحسب "فرانس برس"، قالت الناطقة باسم خفر السواحل اليونانى: "جاء فى نداء الاستغاثة بأن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب"، مضيفة أن الرياح العاتية تعرقل عملية الإنقاذ. وبحسب إحصائيات نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، فقد غرق ما لا يقل عن 27 شخصا فى حادثى غرق مركبين منفصلين الشهر الماضى، وفى أحدهما، لقى 18 شخصا حتفهم عندما غرق قارب أبحر من تركيا قبالة جزيرة ليسبوس بشرق بحر إيجه. وفى الحادث الآخر، غرق يخت يحمل نحو 100 شخص فى عاصفة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، وفقدان 6 آخرين.

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