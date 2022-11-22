رئيس إندونيسيا يتفقد المنطقة المتضررة جراء الزلزال

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، مدينة "سيانجور" فى جزيرة "جاوا" التى تضررت جراء الزلزال الذى ضرب المنطقة وبلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك من أجل طمأنة المواطنين على استجابة الحكومة فى الوصول إلى المحتاجين.





وقال ويدودو - حسبما ذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية - إنه "بالنيابة عن نفسى وعن الحكومة، فإننى أود أن أعرب عن خالص التعازى للضحايا وعائلاتهم جراء زلزال سيانجور"، وذلك عقب زيارته للناجين من الزلزال المتواجدين فى أماكن إيواء بملعب لكرة القدم. وتعهد ويدودو بإعادة بناء البنية التحتية، بما فى ذلك الجسر الرئيسى الذى يربط مدينة "سيانجور" بالمدن الأخرى، بالإضافة إلى تقديم مساعدة حكومية تبلغ 50 مليون روبية إندونيسية (3,180 دولار أمريكى) لكل شخص تدمر منزله. وكان الزلزال قد أسفر عن مقتل 162 شخصا على الأقل وإصابة مئات آخرين.

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