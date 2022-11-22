مقتل شخص فى انفجار بـ تايلاند

جدة - نرمين السيد - ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن نائب مفوض شرطة إقليم "ناراثيوات" نيتى سوكسان قوله، إن قوات الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة، ومن الممكن ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من بينهم أفراد شرطة ومدنيين.

وأضاف سوكسان أن القتيل هو أحد أفراد الشرطة. ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الانفجار.