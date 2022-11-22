بريطانيا: خطط تعاون اقتصادى واستثمار فى البنية التحتية مع جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح سوناك - فى بيان صحفى نشر على موقع الحكومة البريطانية، بمناسبة زيارة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا - أن جنوب إفريقيا تعد أكبر شريك تجارى للمملكة المتحدة فى القارة الإفريقية.

وقال إنه سيناقش - خلال لقائه اليوم سيريل رامافوزا - سبل تعميق الشراكة بين البلدين، والاستفادة من الفرص المشتركة، من التجارة والسياحة والأمن والدفاع وبرامج التعليم.

وأشار إلى أن التمويل البريطانى سوف يتجه إلى المهارات التقنية وريادة الأعمال المرغوبة للغاية فى أكبر قطاعات النمو؛ بما فى ذلك التكنولوجيا الخضراء وتصنيع المركبات الكهربائية؛ مما يضمن استفادة شباب جنوب إفريقيا من التحول الأخضر.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى إن علاقة المملكة المتحدة بجنوب إفريقيا تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لبلاده؛ حيث يتعاونان فى تقديم الخدمات للشعبين البريطانى والجنوب إفريقى وتوفير فرص العمل، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل.

وأضاف أن هذه الزيارة - وهى الأولى فى عهد ملك بريطانيا الوريث تشارلز الثالث - فرصة لتوفير المزيد من الفرص للشركات البريطانية والجنوب إفريقية على حد سواء، وتعزيز انتقال جنوب إفريقيا إلى طاقة البيئة الخضراء.

كما توفر شراكة انتقال الطاقة العادلة فى جنوب إفريقيا، التى تم إطلاقها فى قمة المناخ - العام الماضى - فرصًا جديدة للتعاون فى التكنولوجيا المتجددة والابتكار الأخضر.

وأكد إنشاء شراكة جديدة بين المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا بشأن المعادن؛ من أجل تقنيات الطاقة النظيفة المستقبلية؛ لتعزيز الاستكشاف والإنتاج والمعالجة المسؤولة للمعادن فى جنوب إفريقيا.

بدورها قالت وزيرة التجارة البريطانية كيمى بادنوش "ننتقل اليوم إلى حقبة جديدة من علاقتنا التجارية الديناميكية مع جنوب إفريقيا، مع تعاون مثير فى البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة".

ووصل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا - فى وقت سابق اليوم - إلى لندن فى زيارة تستغرق يومين، بدعوة من الملك تشارلز.

ومن المقرر أن يحضر رئيس جنوب إفريقيا مأدبة رسمية مساء اليوم فى قصر باكنجهام، ويجرى بعدها مباحثات مع رئيس الوزراء سوناك، فى مقر الحكومة "داونينج ستريت"، على أن يقام للضيف غداء عمل يوم غد الأربعاء.

وتعد جنوب إفريقيا ثانى أكبر اقتصاد فى القارة وهى بالفعل أكبر شريك تجارى للمملكة المتحدة فى إفريقيا، حيث تبلغ قيمة التجارة 10.7 مليار جنيه إسترلينى سنويًا.