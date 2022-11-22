اليابان: نأسف لإخفاق مجلس الأمن الدولى فى اتخاذ إجراء ضد كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، هيروكازو ماتسونو، اليوم الثلاثاء، عن أسفه بعد إخفاق مجلس الأمن الدولى فى اتخاذ إجراء ضد كوريا الشمالية ردًا على اطلاقها صاروخ باليستى عابر للقارات يوم الجمعة الماضى.





وقال ماتسونو - فى تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن كوريا الشمالية شاركت فى استفزازات خطيرة وانتهكت مرارا قرارات مجلس الأمن الدولى، ومن المؤسف للغاية أن المجلس لم يتمكن من اتخاذ إجراء ضدها.. محذرا من أن برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تهدد سلام وأمن اليابان والمجتمع الدولى برمته. ونوه إلى أن اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى ستحث بيونج يانج على احترام جميع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، مشددا على أن هدف اليابان هو نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية. وكانت الولايات المتحدة قد دعت فى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الذى عقد فى نيويورك أمس الاثنين إلى إصدار بيان يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستى عابر للقارات يوم الجمعة الماضى، لكن الصين وروسيا رفضتا منح موافقتهما.

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