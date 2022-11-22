وذكرت إدارة برنامج اقتناء الدفاع فى سول ـ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أنه سيتم نشر نظام الاستجابة للمركبات الجوية الصغيرة غير المأهولة فى المقدمة ويمنع الطائرات بدون طيار الكورية الشمالية من دخول المجال الجوى بطريقة "سوفت كيل" أو "القتل الناعم".
وأشارت إلى أن "سوفت كيل"، هى طريقة لإزالة تأثير سلاح العدو دون تدمير مادى، على عكس "هارد كيل" الذى يشير إلى التدمير المادى، مشيرة إلى أن سول تسعى لتطوير جهاز تشويش خاص بها "جامير" لمواجهة الطائرات التابعة لبيونج يانج بدون طيار.
و"جامير" هو جهاز يعرقل أو يقيد أو يقلل استخدام أنظمة الاتصالات أو الرادار، ويُستخدم فى الحرب الإلكترونية من خلال التداخل مع موجات الراديو باستخدام الضوضاء أو الترددات المتقطعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تبدأ مشروع تطوير نظام استجابة للمركبات الجوية بدون طيار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.