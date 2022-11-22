العالم اليوم - مصر تعمل على توسعة ميناء السخنة ليصبح عالميا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:24 صباحاً - تعمل الحكومة المصرية، لتحويل ميناء العين السخنة إلى ميناء محوريّ وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي على أهمية متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة، بالعمل على توسعة الميناء بصورة أكبر ليصبح ميناء عالميا، من أجل استيعاب حركة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع استكمال وتطوير ميناء عين السخنة.

من جانبه، قدم وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير عرضا، خلال الاجتماع، تضمن البيانات الأساسية للمشروع، الذي تنفذه الوزارة لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع:

- إجمالي مساحة الميناء تبلغ 25 كم2 أرصفة بأطوال 18 كم وبعمق 18 م.

- تتضمن ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم 2.

- يتم تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

- تم الحفر بنسبة 100 بالمئة من الأحواض وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول.

- بلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف.

- تم تنفيذ الطرق بطول 17 كم ورصف خرساني لـ 6 حارات.

- يتم تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كم.

- يتم إقامة حواجز للأمواج في الميناء بطول 3270 م

- هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تأتي على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة.