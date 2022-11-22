مقتل 3 أشخاص فى انفجار جديد بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "العين" الإخبارى، "الانفجار وقع بسوق بدشت قلعة فى ولاية تخار، أمام مقر الأمن ومحكمة مدينة لحكومة حركة طالبان". وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء الانفجار الذى لم تعرف طبيعته حتى الآن. ولم يصدر أى موقف رسمى من قبل القيادة الأمنية لحركة طالبان عما جرى.

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