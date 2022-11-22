الاتحاد الأوروبى يدعو كازاخستان إلى تطوير مؤسسات ديمقراطية ومجتمع مدنى قوى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس قاسم توكاييف بفترة رئاسية جديدة، مُرحبًا بالإعداد الفعال للانتخابات الرئاسية، وكذلك الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأوسع التى بدأها الرئيس توكاييف خلال الفترة الماضية.

وذكر الاتحاد الأوروبى أنه يحيط علمًا بالاستنتاجات الأولية التى صدرت عن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت فى بيئة سياسية تفتقر إلى القدرة التنافسية، "لذلك ندعو السلطات الكازاخية إلى تعزيز عملية الإصلاح لزيادة التعددية السياسية ومشاركة المواطنين فى الحياة السياسية".

وأضاف أنه سيواصل العمل مع كازاخستان بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة والتعاون المعززة لدعم تنفيذ الإصلاحات المهمة، وتمكين بيئة سياسية شفافة وتنافسية تمامًا كخطوات رئيسية نحو كازاخستان جديدة ديمقراطية وعادلة.

وأكد أن "كازاخستان شريك مهم وقيِّم للاتحاد الأوروبى، وتتشارك معه الاهتمام بتطوير التعاون الثنائى بشكل أكبر، بينما "نستعد للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية فى فبراير 2023".

يذكر أن اللجنة الانتخابية فى كازاخستان أعلنت، أمس الإثنين، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تُظهر أن الرئيس المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف قد حصل على أغلبية الأصوات بنسبة 81.31% (6 ملايين و456 ألفا و392 صوتًا).