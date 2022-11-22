جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ الكندى، السيناتور الدكتور ‏بيتر بويم، دعم بلاده لمساعى السلام التى تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم وشامل فى اليمن، مشيرًا إلى وقوف كندا إلى جانب اليمن واستمرار دعمها للجانب الإنسانى.





واستعرض خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بسفير اليمن لدى اوتاوا، جمال السلال، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها فى شتى المجالات، بالإضافة إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، ولأوضاع الإنسانية الصعبة فى اليمن. ومن جهته طالب سفير اليمن برفع المساعدات الكندية الإنسانية المخصصة لليمن، والحاجة إلى المزيد لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، ودعم البرامج التنموية وبناء القدرات. وأشار السلال، إلى جهود الحكومة اليمنية والتزامها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق فى اليمن وضمان سير العمل الإنسانى بصورة منتظمة ووصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها فى كل أرجاء اليمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا: ندعم مساعى الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم وشامل فى اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.