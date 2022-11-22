16 ضربة على أوكرانيا.. وتبادل اتهامات بين واشنطن وموسكو بشأن جرائم الحرب

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت 9 غارات جوية و7 هجمات صاروخية و50 هجوما براجمات صواريخ من طراز "إم إل أر إس"، على أوكرانيا، كما قصفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية والمستوطنات بالقرب من خط التماس، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيين.





وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -فى آخر تحديث عملياتى لها نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية تصدت خلال اليوم الماضى لهجمات روسية فى عدد من المستوطنات فى دونيتسك.

وعلى صعيد آخر، اتهمت روسيا، الولايات المتحدة بـ"دعم القتلة من خلال تجاهل جرائم نظام كييف".. مشيرة إلى "رفض واشنطن إدانة إعدام الجنود الروس العزل رغم تأكيد صحة مشاهد الفيديو المتداول حول هذا الأمر من قبل صحفيين أمريكيين".

وأكدت السفارة الروسية لدى واشنطن، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن إعدام العسكريين الروس صارخ لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، مشددة على أن العسكريين الأسرى الأوكرانيين يحتجزون وفق مقتضيات القانون الإنسانى الدولى.

وكان الكرملين قد أكد أن روسيا ستبحث بنفسها عن العناصر الأوكرانية الضالعة فى إعدام العسكريين الروس الأسرى، مشددة على ضرورة معاقبتهم، كما سيعقد مجلس الدوما الروسى اليوم جلسة خاصة لبحث هذا الأمر.

فى المقابل، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب ممنهجة فى أوكرانيا، مؤكدة أن الروس سيحاسبون قضائيا فى نهاية المطاف.

وقالت الدبلوماسية المكلّفة بشؤون العدالة الجنائية الدولية فى وزارة الخارجية الأمريكية بيث فان شاك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، "إن لدى واشنطن أدلة متراكمة على لأن حرب روسيا على أوكرانيا ترافقت بجرائم حرب".

وتأتى تصريحات الدبلوماسية الأمريكية بعد إعلان الإدعاء العام الأوكرانى العثور على أربعة "مواقع تعذيب" استخدمتها القوات الروسية فى مدينة خيرسون فى جنوب أوكرانيا والتى استعادتها قوات كييف فى 11 نوفمبر، متهمةً موسكو بارتكاب جرائم حرب فى المنطقة.