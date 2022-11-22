دراسة أوروبية: تهالك البنية التحتية فى ألمانيا يعيق استثمار الشركات

جدة - نرمين السيد - قالت الدراسة التى نشرتها صحيفة "دى تسايت" الألمانية، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أربع من كل خمس شركات، يعانون تهالك البنية التحتية كالطرق، مشيرة إلى أن قطاعى الشحن البحرى والطاقة، الأكثر تضررًا، فى ألمانيا، خصوصا فى الفترة من 2013 حتى 2018.

وبحسب الدراسة، فأن وضع البنية الأساسية فى ألمانيا يستمر فى التدهور، لافتة إلى أن 78% من الشركات يشتكون تهالك الشوارع والجسور المحطمة، ويرجع تأثر شبكات الطرق إلى ارتفاع تكاليف البناء، بالإضافة إلى نقص العمالة الماهرة.

يشار إلى أنه بشكل عام، فإن موازنة عام 2023 للحكومة الألمانية بلغت 476 مليار يورو، وزيادة الاستثمارات إلى 13 مليار يورو.