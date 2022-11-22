جدة - نرمين السيد - عبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، عن أمله فى تعاون أعضاء مجلس النواب اللبنانى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذانا بمرحلة جديدة من التعافى والنهوض، مشددا على أن الحكومة ستمضى فى العمل الوطنى والدستورى المطلوب منها إيمانا بأن الاستقلال نضال يومى بكل الأشكال، ووليد قناعة من قلب الإنسان وصميم وجدانه.





جاء ذلك فى بيان له اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد استقلال لبنان التاسع والسبعين، معتبرا أن الاستقلال من المحطات الهامة فى تاريخ وطن بنته سواعد أبنائه منذ أمد بعيد وتحميه من العواصف التى تتكرر كل فترة. وقال ميقاتى: "يحل العيد هذا العام بغصة على واقع دستورى منقوص، وعلى قلق مشروع على الحاضر والمستقبل بسبب أسوأ أزمة متعددة الوجوه يعيشها وطننا"، مؤكدا أنه على الرغم من كل ما يحدث، سيبقى اللبنانيون على إيمانهم بأن وحدتهم كفيلة بانتشال الوطن مما يعانيه، بمساعدة أشقاءه وأصدقاءه فى العالم حتى يعود لهذا الوطن عافيته واستقراره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى: نأمل فى تعاون أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.