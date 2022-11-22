وزير الدفاع الأمريكى يؤكد التزام واشنطن بأمن دول جنوب شرق آسيا

جدة - نرمين السيد - وقال أوستن - فى كلمته أمام اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف بـ"آسيان" فى عاصمة كمبوديا أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن الشراكة مهمة جدا بالنسبة لدول المحيط الهادئ والهندى بشكل عام.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل - بشكل أكبر - مع "آسيان"، حيث التقى الرئيس جو بايدن فى مايو الماضى بواشنطن بقادة آسيان، مشيرا إلى أن قادة دول جنوب شرق آسيا يرغبون فى البناء على أساس القمة التى عقدت مع الرئيس الأمريكى.

وأكد أن واشنطن ترغب فى بناء شراكة استراتيجية شاملة مع "آسيان"، مشددًا على ضرورة التعاون على الصعيد الأمنى والدفاعى لتعزيز العمل بينهما.