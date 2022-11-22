وزير داخلية لبنان: حماية المؤسسات والتمسك بشرعية الجيش تحقق الاستقلال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريح له اليوم الثلاثاء، بمناسبة العيد التاسع والسبعين لحصول لبنان على الاستقلال عن فرنسا عام 1943.
وأضاف مولوى أن الاستقلال يتحقق بتحمل المسؤولية دفاعاً عن الوطن وحفاظاً على السيادة والكيان.
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