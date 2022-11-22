مسؤولة أممية تحذر من تصاعد التوترات فى شبه الجزيرة الكورية

وقالت المسؤولة الأممية - خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولى، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إن الصاروخ الذى أطلقته كوريا الشمالية حلّق مسافة ألف كيلومتر بارتفاع حوالى 6100 كيلومتر، مما يجعله أول اختبار ناجح لأكبر وأقوى صاروخ لدى جمهورية كوريا الشمالية، والقادر على الوصول إلى جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
وشددت على أن سعى كوريا الشمالية المستمر فى مجال برنامج أسلحتها النووية وإطلاقها صواريخ باليستية ينتهك بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأدى إلى تصعيد التوترات بشكل كبير.
وكررت وكيلة الأمين العام دعواتها إلى جمهورية كوريا الشمالية للكف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستفزازية والامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أبلغت المسؤولة الأممية مجلس الأمن أنه يبدو أن كوريا الشمالية تسعى بنشاط لتطوير برنامجها النووى، مشيرة إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى 16 نوفمبر، التى قال فيها إن "موقع بانجي- رى للتجارب النووية لا يزال على استعداد للقيام بتجربة نووية".
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