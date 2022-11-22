العالم اليوم - "ليستيريا".. أميركا تربط المرض بـ"منتج ملوث" بالأسواق

انتم الان تتابعون خبر "ليستيريا".. أميركا تربط المرض بـ"منتج ملوث" بالأسواق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:25 صباحاً - أصيب شخصان على الأقل، في الولايات المتحدة، بمرض ليستيريا، والذي كشفت الفحوصات والبيانات المختبرية أنه مرتبط بـ"فطر ملوث".