العالم اليوم - لتشجيع "الأخضر".. دعوة لتعطيل المؤسسات وتأجيل الاختبارات

انتم الان تتابعون خبر لتشجيع "الأخضر".. دعوة لتعطيل المؤسسات وتأجيل الاختبارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:25 صباحاً - في وقت يتدفق فيه السعوديون على ملعب لوسيل في قطر لدعم المنتخب السعودي في مواجهة نظيره الأرجنتيني، تزايدت الدعوات من أجل تعطيل الدراسة والجهات الحكومية في الساعة 12 ظهرا لمتابعة المباراة.

وأفادت مواقع سعودية بأنه تم "تأجيل الاختبارات الجامعية المقررة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهراً، وإعادة جدولتها وقت لاحق"، فيما جاء في تغريدة لموقع أخبار السعودية خبر عاجل يقول "توجيه بإنهاء دوام جميع الجهات الحكومية اليوم الثلاثاء عند الساعة 12 ظهرا وذلك دعما لمباراة منتخبنا الوطني أمام الأرجنتين".

وفي خبر نشر على موقع تبوك الإخباري خبر مفاده "تنفيذاً للتوجيه الرسمي.. عدد من الجامعات الحكومية تعلن رسمياً تأجيل اختبارات الطلاب والطالبات التي توافق مباراة منتخب السعودية أمام منتخب الأرجنتين، وإعادة جدولتها في وقت آخر".

وانتشرت على موقع تويتر فيديوهات تبين الإقبال الجماهيري السعودي كبير على استاد لوسيل لدعم الأخضر السعودي في المشاركة المونديالية السادسة".

وتبدو هذه الدعوات والمطالب السعودية شبيهة بأخرى في المغرب، حيث انتشرت المطالب بتعطيل الدراسة خلال مباريات أسود الأطلس غدا الأربعاء.

فقد دعا عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعطيل الدراسة، عند خوض مباريات المنتخب المغربي، في إطار نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وطالب النشطاء وزارة التعليم بالإعلان الرسمي عن فترة توقف استثنائية للدراسة، مما سيسمح للأساتذة والتلاميذ بمتابعة مباريات منتخب "أسود الأطلس".

وطالبت نقابات تعليمية بتغير موعد إجراء مسابقة توظيف الأساتذة المقررة يوم الأحد 27 نوفمبر، وهو التاريخ الذي يصادف ثاني مباريات المونديال للمنتخب المغربي.

ويدشن المغرب أولى مبارياته ضمن الجولة الأولى من منافسات مونديال قطر 2022، بمواجهة منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم، يوم الأربعاء 23 نوفمبر على الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.