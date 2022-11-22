زلزال يضرب جزر سليمان بقوة 7 درجات

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية أن الزلزال استمر زهاء عشرين ثانية، وتسبب الزلزال بانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بحالة من الذعر لدى السكان الذين غادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً بعد إصدار مركز الإنذار المبكر من التسونامى فى المحيط الهادئ تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عال.
من جهته، أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامى فى المحيط الهادئ تحذيراً من خطر تعرض سواحل الأرخبيل أمواج مد عال يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وسواحل بابوازيا-غينيا الجديدة وفانواتو إلى أمواج مد عال يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار.
وتقع جزر سليمان على "حزام النار فى المحيط الهادئ"؛ حيث تلتقى صفائح تكتونية يؤدى احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزال وبركانى كثيف.
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