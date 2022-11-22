مصادر أوكرانية: بريطانيا تدعم كييف بصواريخ بريمستون 2 المتقدمة

وأفادت الوكالة، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن هذه الصواريخ التى يتكلف الواحد منها حوالى 175 ألف جنيه إسترلينى، تستطيع إصابة أهداف من خلال تتبع الليزر الذى تطلقه القوات أو الطائرات أو المركبات، أو تحديد هدفها الخاص من قائمة مبرمجة مسبقًا من خلال استخدام الرادار.
وأشارت المصادر إلى أن هذا النظام للسلاح يسمح بمسح ساحة المعركة وتحديد الهدف الأنسب مع استبعاد المركبات المدنية أو المعدات العسكرية الأقل أهمية، مؤكدة أهمية هذا الأمر للحد من احتمال حدوث أضرار جانبية بين السكان المدنيين.
وأوضحت أن النسخة الأولى من بريمستون دخلت الخدمة فى سلاح الجو الملكى فى عام 2005 وتمت ترقيتها فى عام 2008 بحيث يمكن توجيهها بالليزر، غير أن النسخة الجديدة يبلغ مدى إطلاقها ضعف ما كان عليه فى السلسلة السابقة.
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