الصين: مقتل 36 شخصا جراء اندلاع حريق فى مصنع

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحريق اندلع فى مصنع بمدينة "أنيانج" بمقاطعة "خنان" وسط الصين، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء أرسلت 63 سيارة إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.

وقد أظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث تناقلتها وسائل إعلام رسمية أعمدة كثيفة من الدخان الأسود المتصاعد من الحريق الذى لم تتضح بعد أسباب اندلاعه.