البنتاجون: نعارض أى عمل عسكرى ضد سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة تعارض أى عمل عسكرى يزعزع استقرار الوضع فى سوريا، أو ينتهك سيادة العراق من خلال عمليات عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية.





وقال المتحدث العسكرى لـ البنتاجون، وفقا لقناة الحرة الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تحدد الأهداف المشتركة، بما فى ذلك مواصلة القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، في إشارة إلى العملية العسكرية التي تشنها تركيا. وصرّح وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أمس الإثنين، بأن أوكرانيا فى وضع جيد الآن لمواصلة محاربة القوات الروسية خلال فصل الشتاء "وفى حالة أفضل من القوات الروسية". وأضاف أوستن، فى تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية: "فعلنا الكثير لمحاولة إعداد القوات الأوكرانية للاستعداد للقتال فى الشتاء وتمكينهم من مواصلة الضغط على خصومنا طوال أشهر الشتاء".

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