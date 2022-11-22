العالم اليوم - مونديال قطر.. المواجهة المثيرة بين السعودية والأرجنتين

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يشهد ملعب لوسيل في قطر، اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة للغاية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تجمع المنتخب السعودي "الأخضر السعودي" مع نظيره الأرجنتيني "راقصي التانغو"، ولك ضمن مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك منتخبي بولندا والمكسيك.

وينتظر عشاق الأخضر والجماهير العربية هذه المباراة بين الأخضر السعودي وراقصي التانغو، التي ستجري الساعة الثانية بتوقيت أبوظبي، على أحر من الجمر، حيث سترسم هذه المباراة ملامح المجموعة، ومصير المنتخب السعودي.

ولا شك أن منتخب الأرجنتين أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، التي قد تكون آخر فرصة للاعب الأسطوري ليونيل ميسي، الذي لم يتمكن من الفوز بها على الإطلاق، حيث كان قد خسر المباراة النهائية في أولمبياد البرازيل عام 2014 أمام المنتخب الألماني.

الجدير بالذكر أن ميسي كان قد أعلن، قبل انطلاق مونديال 2022، أن بطولة كأس العالم هذه ستكون الأخيرة بالنسبة له.

من ناحية ثانية، تسود الأخضر السعودي ومدربه الفرنسي هيرفي رينار ثقة كبيرة وتفاؤل قبل مواجهة راقصي التانغو، حيث قال رينار في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "لم نأت إلى المونديال للنزهة، هدفنا جعل الشعب السعودي يفخر بنا، لدينا روح قتالية ستظهر في الملعب".

الأخضر السعودي وراقصو التانغو:

تعد مباراة اليوم هي المباراة الخامسة بين المنتخبين، حيث سبق أن تقابلا في 3 مباريات ودية، وواحدة رسمية: