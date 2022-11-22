العالم اليوم - تعثر الدولار يقود أسعار الذهب للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 09:26 صباحاً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في التعاملات المبكرة الثلاثاء، مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر نوفمبر، بحثا عن توجيهات بشأن رفع معدلات الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1745.13 دولار للأونصة الساعة 0433 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1746.00 دولارا.

وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين.

وتوقف صعود الدولار الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.

ومن المقرر صدور محضر الفيدرالي الأربعاء الساعة 1900 بتوقيت غرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن معدلات الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.4 بالمئة إلى 21.14 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1878.00 دولارا.